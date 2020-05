Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani se voit conseiller une nouvelle destination pour son avenir !

Publié le 8 mai 2020 à 17h15 par D.M.

Compatriote d’Edinson Cavani, Gustavo Poyet encourage le joueur du PSG à rejoindre un club où il aura les clés en attaque.

Arrivé au PSG en 2013, Edinson Cavani a vécu ses premières années parisiennes dans l’ombre de Zlatan Ibrahimovic. Positionné sur le côté, l’attaquant uruguayen n’a jamais caché sa préférence pour le poste d’avant-centre. Un poste qu’il obtiendra à partir de 2016 après le départ du Suédois à Manchester United. Mais au fil des années, la concurrence a changé de visage et cette saison, Edinson Cavani a vu l’arrivée d’un nouveau rival en la personne de Mauro Icardi. Malgré une place de titulaire retrouvé avant l’arrêt de la Ligue 1, Edinson Cavani pourrait quitter le PSG à la fin de la saison. Son contrat arrive à échéance en juin prochain et aucun accord avec sa direction n’a pour l’instant été trouvé. Alors que l’attaquant ne sait toujours pas dans quel club il évoluera la saison prochaine, son compatriote Gustavo Poyet lui a glissé de précieux conseils.

«Cavani a besoin d’aller dans un club où on va lui donner le numéro 9»