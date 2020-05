Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tonali, moins cher que prévu ?

Publié le 9 mai 2020 à 7h15 par A.C.

La crise sanitaire actuelle pourrait pousser les dirigeants de Brescia à revoir leurs exigences à la baisse pour Sandro Tonali.

L’été va être compliqué pour les clubs de football. Leurs investissements seront en effet entravés par les énormes pertes de ces derniers mois, dues à l’arrêt ou au report des compétitions. Leonardo a pourtant des grands projets pour le Paris Saint-Germain. Il souhaite en effet renforcer le milieu de terrain parisien et, selon nos informations, il ferait tout son possible pour boucler l’arrivée de Sandro Tonali. Révélation de la Serie A, le joueur de Brescia est très courtisé. Outre le PSG, le FC Barcelone, Manchester City et notamment la Juventus, qui tient la corde, souhaitent s’attacher les services de Tonali.

De 70M€ à 50M€... à 35M€ ? 1

A en croire La Gazzetta dello Sport , cela pourrait couter beaucoup moins cher que prévu. D’après les informations du quotidien, Brescia souhaitait récupérer 70M€ de la vente de Sandro Tonali, mais désormais ils attendraient près de 50M€. Pourtant, le club lombard n’aurait reçu que des offres oscillant autour de 35M€ pour le moment et avec aucun joueur en échange. .

.