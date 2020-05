Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout relancé, pour ce chouchou de Leonardo ?

Publié le 9 mai 2020 à 1h45 par A.C.

Un nouveau club pourrait venir compliquer encore plus la tâche de Leonardo pour Sandro Tonali, milieu de Brescia très apprécié au sein du Paris Saint-Germain.

Cet été, Sandro Tonali devrait faire le grand saut, vers un top club européen. Après avoir été retenu par Brescia à la fin de la saison dernière, le milieu s’est affirmé en Serie A et semble enfin prêt à quitter son club formateur. Selon nos informations, Leonardo fait des pieds et des mains pour l’attirer au Paris Saint-Germain, demandant même à Marco Verratti de convaincre son jeune compatriote. Pourtant, nous vous avons expliqué que c’est la Juventus qui tient la corde actuellement, puisque les Bianconeri travaillent sur ce dossier depuis très longtemps.

La Napoli relance le dossier Tonali