Mercato - PSG : Thiago Silva reçoit un improbable appel du pied !

Publié le 18 avril 2020 à 4h15 par A.M.

Ancien joueur du PSG, et désormais à Fluminense, Nenê ne cache pas sa volonté de voir Thiago Silva le rejoindre au sein du club où l'actuel capitaine du club de la capitale a évolué entre 2006 et 2009.

Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, le PSG a renoué le contact avec Thiago Silva en lui proposant un prolongation d'une saison. Malgré tout, pour le moment rien n'est encore signé et le défenseur brésilien peut s'engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. En effet, son contrat au PSG prend fin à l'issue de la saison, et plusieurs clubs se seraient positionnés, sans toutefois réussir à convaincre O Monstro . Ainsi, Nenê, ancien joueur du Paris Saint-Germain (2010-2013) et qui évolue aujourd'hui à Fluminense, club au sein duquel Thiago Silva a évolué entre 2006 et 2009, aimerait voir débarquer à ses côtés le capitaine du PSG.

Nenê veut jouer avec Thiago Silva