Mercato - PSG : Une ouverture à prévoir pour cet international brésilien ?

Publié le 10 mai 2020 à 11h45 par A.D.

Le PSG, Manchester United, CIty et le Bayern seraient prêts à se livrer une énorme bataille pour le recrutement de Douglas Costa. Maurizio Sarri conserverait bien son attaquant brésilien, mais pourrait être contraint de revoir ses plans.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Douglas Costa serait de plus en plus incertain. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Juventus, l'international brésilien pourrait faire ses valises dès cet été. Alors qu'il serait dans le viseur du PSG, l'ailier de 29 ans pourrait être poussé vers la sortie par les Bianconeri . Déterminé à recruter Paul Pogba, le club turinois serait prêt à sacrifier Douglas Costa pour obtenir gain de cause. Selon les informations de Calciomercato.it , divulguées il y a quelques jours, La Vieille Dame examinerait l'idée d'offrir à la fois Miralem Pjanic, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey et Douglas Costa pour faire plier Manchester United. A en croire Tuttosport , Maurizio Sarri ne validerait pas forcément le départ de Douglas Costa, mais pourrait finalement se laisser convaincre à terme.

Maurizio Sarri prêt à plier pour Douglas Costa ?