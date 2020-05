Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça risque de se compliquer pour Leonardo avec Onana…

Publié le 10 mai 2020 à 7h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG, André Onana aurait la cote sur le marché et Manchester United ne compterait pas laisser le champ libre au club parisien.

Conscient que Keylor Navas se rapproche du crépuscule de sa carrière, lui qui soufflera sa 34ème bougie en décembre prochain, Leonardo activerait plusieurs pistes pour succéder à terme au Costaricien au PSG. Gianluigi Donnarumma et André Onana seraient des options étudiées par le directeur sportif du PSG. En ce qui concerne le portier de l’Ajax Amsterdam, où il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022, la concurrence s’annonce d’ores et déjà rude. Le FC Barcelone, Chelsea ou encore Tottenham seraient sur les rangs. D’après Duncan Castles, Manchester United serait un courtisan d’Onana depuis l’été dernier, moment où l’avenir de David de Gea était encore flou. Les Red Devils auraient toujours des vues sur le Camerounais.

Manchester United serait bien dans le coup pour Onana