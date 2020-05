Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Unai Emery lâche un conseil à Leonardo pour l'après-Tuchel !

Publié le 10 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Passé sur le banc du PSG entre 2016 et 2018, Unai Emery affiche un souhait fort pour la succession de Thomas Tuchel.

Arrivé au Paris Saint-Germain durant l'été 2018, Thomas Tuchel a connu des débuts idylliques à Paris. Le jeu pratiqué par le PSG était apprécié tandis que tous les joueurs semblaient ravi d'évoluer sous les ordres du technicien allemand. L'élimination contre Manchester United a brisé cet élan et jeté un froid sur son avenir, d'autant plus Leonardo est revenu à son poste de directeur sportif l'été dernier. Toutefois, comme révélé par le10sport.com, la crise du Covid-19 a changé la donne et Thomas Tuchel devrait poursuivre l'aventure sur le banc du PSG. Mais jusque quand ? C'est la question qui se pose et Unai Emery, prédécesseur de Thomas Tuchel, affiche un souhait pour la succession de l'Allemand.

«J'aimerais voir un entraîneur espagnol y aller et réussir»