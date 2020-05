Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba dans l'obligation de faire un énorme sacrifice ?

La Juventus serait en contact permanent avec Manchester United pour devancer le PSG, le Real Madrid et l'Inter pour Paul Pogba. En cas de retour à Turin, le champion du monde français serait contraint de tirer un trait sur une partie de son salaire.

La Juventus n'aurait pas les moyens de répondre aux exigences de Paul Pogba. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, La Pioche serait de plus en plus proche d'un départ de Manchester United. En effet, le PSG, le Real Madrid, la Juventus et l'Inter seraient prêts à livrer un véritable combat de titans pour s'attacher les services de Paul Pogba cet été. D'ailleurs, La Vieille Dame s'activerait déjà en coulisses, mais pourrait avoir un sérieux handicap sur ce dossier.

Un salaire revu à la baisse pour Paul Pogba ?