Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion en or pour… Pogba ?

Publié le 9 mai 2020 à 6h45 par Th.B.

Paul Pogba disposerait d’un bon de sortie de la part de la direction de Manchester United et le Real Madrid se serait retiré du dossier. Une grande opportunité se présente pour le PSG dans ce dossier !

« Paul Pogba ? C'est un grand footballeur, mais dans son cas, il sera difficile de faire de telles dépenses. Il n'y a peu d'équipes qui pourront le recruter » . Voici le message que faisait passer Fabio Paratici dernièrement. Le directeur sportif de la Juventus dressait un constat clair concernant le dossier Paul Pogba, alors que la Vieille Dame était jusqu’ici une destination potentielle pour le champion du monde tricolore. En plus de l’incertitude autour de l’intérêt de la Juventus pour Pogba dans le cadre du mercato estival, le Real Madrid aurait pris une grande décision concernant cette opération, susceptible de faire les affaires du PSG.

La Juve et le Real OUT, Leonardo tiendrait sa chance pour Pogba !