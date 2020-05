Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Todibo pour débloquer un dossier prioritaire du Barça !

Publié le 8 mai 2020 à 20h00 par La rédaction

Alors que le Barça patine depuis plusieurs mois dans le dossier Lautaro Martinez, le défenseur central français Jean-Clair Todibo pourrait bien débloquer la situation.

Le FC Barcelone compte tout tenter pour faire recruter Lautaro Martinez. L’international argentin, qui a déjà donné son accord au Barça pour un transfert, souhaite de tout cœur rejoindre les Blaugranas la saison prochaine. Mais pour cela, le Barça devra faire une offre équivalente à la clause libératoire du joueur, soit environ 111M€. Soit en payant cash, soit en proposant des joueurs dans un deal sous forme d’échange avec compensation financière. Et un nouveau joueur a fait son entrée dans la wish-list de l’Inter…

Todibo inclus dans le deal ?