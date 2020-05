Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Adrien Rabiot pourrait débloquer le dossier Pogba !

Publié le 9 mai 2020 à 12h00 par A.D.

Alors que le Real Madrid pourrait sortir de la course pour Paul Pogba, la Juventus pourrait en profiter. Pour convaincre la direction de Manchester United, les Bianconeri pourraient se servir d'Adrien Rabiot, que sa mère aurait déjà proposé aux Red Devils.

Adrien Rabiot pourrait être la clé pour Paul Pogba. En fin de contrat en juin 2021, le milieu de Manchester United aurait alarmé le Real Madrid, la Juventus et le PSG. Toutefois, comme l'a annoncé Marca ce vendredi, Zinedine Zidane pourrait être contraint d'oublier Paul Pogba. A en croire le média espagnol, le coach du Real Madrid ne serait pas soutenu par sa direction pour le recrutement de La Pioche . En effet, les têtes pensantes du Real Madrid préféreraient se focaliser sur Eduardo Camavinga ou encore sur Erling Braut Haaland. Et cette situation pourrait profiter à la Juventus, qui pourrait avoir un sérieux argument à faire valoir dans le dossier Paul Pogba : Adrien Rabiot.

Un échange Rabiot-Pogba ?