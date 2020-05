Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle doit être la priorité de Leonardo au milieu de terrain ?

Publié le 9 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

En plus du recrutement de latéraux, Leonardo fait du renforcement du milieu de terrain de l’effectif de Thomas Tuchel sa grande priorité du mercato estival. Les pistes se multiplient et des ouvertures semblent se présenter. Mais quel profil le directeur sportif du PSG doit-il privilégier pour cet été ? C’est notre sondage du jour !

À en témoigner la liste longue comme le bras de Leonardo dans ce secteur de jeu, le recrutement d’un milieu de terrain est sans contestation possible la grande priorité de la direction sportive du PSG pour le mercato estival. Pour mener à bien cette opération, Leonardo ne semble pas se fermer de portes. En effet, et comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 27 avril dernier, en plus la piste Fabian Ruiz, le PSG suit avec attention l’évolution des dossiers Sandro Tonali, Miralem Pjanic, Sergej Milinkovic-Savic ou encore Lucas Paqueta. Toujours selon les informations du 10 Sport, Leonardo serait susceptible de se laisser tenter par l’idée de lancer une offensive pour Tiémoué Bakayoko, Lorenzo Pellegrini et Ismaël Bennacer. Les pistes se multiplient, mais les options sur le marché pourraient chambouler les plans initiaux de Leonardo.

La liste est longue, mais quel est le profil adéquat pour le PSG ?