Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux pistes à oublier pour Leonardo ?

Publié le 9 mai 2020 à 13h15 par La rédaction

Alors que le PSG cherche toujours à renforcer son milieu de terrain pour la saison prochaine, Leonardo pourrait rapidement oublier deux de ses pistes pour son entrejeu…

Leonardo pourrait être en difficulté dans ces deux dossiers. Alors que le PSG souhaite renforcer son entrejeu, Leonardo ciblait notamment Miralem Pjanic, milieu de terrain international bosnien de la Juventus, et Sandro Tonali, capitaine et international italien de Brescia. La première piste pourrait être à oublier, étant donné que le joueur de la Juventus aurait déjà donné son accord au FC Barcelone pour un transfert la saison prochaine. Et ce dossier pourrait en débloquer un autre à la Juventus, ce qui ne ferait pas les affaires du PSG…

Vendre Pjanic pour acheter Tonali ?