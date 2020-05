Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des semaines cruciales pour Cavani ?

Publié le 9 mai 2020 à 18h15 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain et annoncé sur le départ, Edinson Cavani pourrait voir son avenir prendre une tournure surprenante.

Le vent est-il en train de tourner, pour Edinson Cavani ? Tout laissait penser que l’attaquant allait quitter le Paris Saint-Germain, au terme de son contrat. Cet hiver, il a d’ailleurs fait tout son possible pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Pourtant, de plus en plus de sources évoquent une possible prolongation de contrat pour Cavani, au PSG. L’Équipe a d’ailleurs confirmé ces informations ce samedi, expliquant que l’Uruguayen serait ouvert à cette possibilité, alors que cela semblait impensable il y a quelques mois.

Le PSG pense bien à une prolongation de Cavani