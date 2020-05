Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta reçoit un gros avertissement pour cette pépite de Villas-Boas !

Publié le 9 mai 2020 à 16h45 par B.C.

Grand espoir du centre de formation de l'OM, Niels Nkounkou n'a pas encore signé de contrat pro avec son club. Si son agent donne sa priorité à Marseille, celui-ci prévient tout de même la direction phocéenne.

Ces derniers mois, l'Olympique de Marseille a dû gérer le cas Isaac Lihadji, jeune espoir qui n'a pas signé son premier contrat professionnel avec son club formateur et qui devrait partir gratuitement à l'issue de la saison. Selon nos informations, la pépite de l'OM est notamment en discussion avec le LOSC. Marseille a de quoi nourrir des regrets, d'autant que le club est en proie à des problèmes financiers, mais un autre dossier pourrait prochainement causer de grandes difficultés à Andoni Zubizarreta. Le contrat stagiaire de Niels Nkounkou (19 ans) arrive également à son terme, et aucun accord n'a encore été trouvé pour sa prolongation. Interrogé sur sa situation au cours d'un live Instagram avec Julien Maynard, Yvan Le Mée, son agent, avoue qu'il souhaiterait que son protégé reste à l'Olympique de Marseille, mais à certaines conditions.

« Si on doit signer un contrat avec l’OM, on veut jouer avec l’OM »