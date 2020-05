Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce chantier colossal qui attend Leonardo...

Publié le 9 mai 2020 à 12h30 par Arthur Montagne mis à jour le 9 mai 2020 à 12h37

La saison étant officiellement terminée, Leonardo s'active en coulisse afin de préparer le prochain exercice et dessine les contours du futur effectif du PSG. Mais pour cela, il va falloir gérer la situation des joueurs en fin de contrat. Et alors que l'échéance du 30 juin approche, la crise du Covid-19 bouleverse les plans du directeur sportif parisien. Analyse.

Bien que les dates du prochain mercato estival ne soient pas encore connues, Leonardo ne chôme pas en coulisse. Il faut dire que maintenant que la saison est terminée le directeur sportif du PSG peut se tourner vers le prochain exercice et dénicher des renforts afin de densifier l'effectif de Thomas Tuchel. Dans cette optique, comme révélé par le10sport.com, le dirigeant parisien s'active essentiellement pour dénicher au moins un milieu de terrain supplémentaire. Selon nos informations, Leonardo suit notamment Ismaël Bennacer (Milan AC), Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Fabian Ruiz (Naples), et a fait de Lorenzo Pellegrini (AS Roma) sa priorité. Des discussions avec l'agent de Miralem Pjanic (Juventus), Fali Ramadani, ont également eu lieu tandis que le PSG souhaite dans le même temps dénicher des renforts dans les deux couloirs de sa défense. Mais avant de concrètement se pencher sur le recrutement, Leonardo va devoir gérer le cas épineux des joueurs en fin de contrat.

Meunier et Kurzawa out, quid de Thiago Silva

Cela commence par deux cas qui devraient être assez rapidement réglés, ceux des latéraux Layvin Kurzawa et Thomas Meunier. Concernant le premier, Leonardo n'a relancé aucune discussion comme déjà expliqué par le10sport.com. Une information confirmée par L'Equipe qui ajoute que l'Inter Milan est toujours très intéressé par l'ancien Monégasque qui pourrait également avoir des touches en Premier League grâce à Sports Investment UK, société dirigée par Kia Joorabchian, qui gère les intérêts de Layvin Kurzawa depuis quelques semaines. La situation est la même pour Thomas Meunier, qui malgré ses déclarations, ne devrait pas prolonger au PSG. Mais compte tenu du marché des latéraux, leur statut de joueur libre va leur permettre d'être très demandés. Enfin, il y a le cas plus compliqué de Thiago Silva. Comme expliqué par le10sport.com, Leonardo a changé ses plans pour le défenseur brésilien dont le départ du PSG semblait inévitable. Seulement voilà, la crise sanitaire a frappé et pousse les Parisiens à revoir leur plan. La priorité ne sera pas de dépenser sans compter sur un nouveau défenseur central alors que le PSG peut conserver son capitaine sans indemnité de transfert. Encore faut-il que Thiago Silva accepte de prolonger d'une seule saison en revoyant son salaire à la baisse...

Cavani ou Icardi, il va falloir choisir