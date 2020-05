Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme opportunité pour Layvin Kurzawa ?

Publié le 9 mai 2020 à 10h15 par A.M.

En fin de contrat au PSG, Layvin Kurzawa ne devrait pas prolonger son bail au sein du club de la capitale. A 27 ans, il se retrouve donc libre et ne manquera pas d'opportunités sur un marché des latéraux très actif.

Parmi les joueurs en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa est celui qui est le plus proche de la sortie. Pendant que des réflexions sont menées autour des situations d'Edinson Cavani et de Thiago Silva, et alors que Thomas Meunier assure qu'il veut rester, l'ancien Monégasque quant à lui devrait partir. Et pour cause, bien qu'il soit apprécié par Thomas Tuchel, il n'a eu aucun signe de Leonardo pour prolonger alors qu'Antero Henrique lui avait proposé un nouveau bail. Le directeur sportif du PSG est même actif sur le marché afin de dénicher un nouveau latéral gauche, preuve que l'avenir de Layvin Kurzawa ne passe plus par la capitale. Où évoluera alors l'international français la saison prochaine ? Une chose est sûre, malgré ce qu'avance la presse catalane, le FC Barcelone n'a absolument pas envisagé une arrivée de Kurzawa pour le moment, comme révélé par le10sport.com.

L'Inter Milan ne l'a pas oublié, Arsenal dans le coup