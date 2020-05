Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola pourrait utiliser le PSG pour jouer un sale tour à Zidane !

Publié le 9 mai 2020 à 9h30 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane en pince pour Paul Pogba depuis maintenant plusieurs années, le milieu de terrain de la Juventus semble s’éloigner du Real Madrid à mesure que le temps passe…

C’est désormais une quasi-certitude : Paul Pogba souhaite quitter Manchester à l’issue de la saison. Le milieu de terrain international français sort d’une saison au bilan plus que mitigé (8 matchs, 0 but, 2 passes décisives), et la question d’un départ de Manchester United semble plus que jamais d’actualité. Zinedine Zidane en pince toujours clairement pour Pogba, et pourrait tout tenter pour le faire venir cet été, profitant de cette occasion en or. Pourtant, la réalité pourrait être bien différente…

Mino Raiola veut le placer à la Juventus ou au PSG