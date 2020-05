Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Stéphan adresse un précieux conseil à Camavinga sur son avenir !

Publié le 9 mai 2020 à 9h00 par A.D.

Véritable révélation de cette saison, Eduardo Camavinga aurait tapé dans l’œil de Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid. Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, a fait passer un message fort sur l'avenir de sa pépite de 17 ans.

Julien Stéphan est formel : Eduardo Camavinga doit rester à Rennes pour poursuivre sa progression. Lancé dans le grand bain cette saison, le milieu de terrain de 17 ans a réalisé des prouesses en Ligue 1. A tel point qu'il aurait séduit Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid. Toutefois, pour Julien Stéphan, il n'est pas question de laisser Eduardo Camavinga filer aussi tôt. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , l’entraîneur du Stade Rennais a estimé qu'il était dans l'intérêt de sa pépite de rester au Stade Rennais cet été.

«On a la volonté de poursuivre avec lui, de continuer à le faire progresser»