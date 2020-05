Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a une fenêtre de tir avec Camavinga !

Publié le 9 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Pisté par le Real Madrid en vue du prochain mercato estival, Eduardo Camavinga n’a pas encore fixé son avenir avec le Stade Rennais comme l’a indiqué Julien Stéphan.

Alors qu’il fait partie des grandes révélations de la saison avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga (17 ans) aurait l’embarras du choix pour l’été prochain. Le jeune milieu de terrain figurerait sur les tablettes de plusieurs cadors étrangers, dont le Real Madrid où il serait très apprécié par Zinedine Zidane. Interrogé par Le Figaro sur un possible départ de Camavinga cet été, l’entraîneur rennais Julien Stéphan a laissé planer un doute.

Camavinga n’a donné aucune garantie à Rennes