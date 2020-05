Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un buteur de Villas-Boas a déjà fixé son avenir !

Publié le 9 mai 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

En juin prochain, Valère Germain n’aura plus qu’une année de contrat avec l’OM, mais l’attaquant phocéen a toutefois assuré qu’il ne partirait pas.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM aura absolument besoin de liquidités cet été pour répondre aux exigences du fair-play financier, et plusieurs joueurs devraient ainsi être vendus par le club phocéen. Parmi eux, le nom de Valère Germain revient régulièrement sur le devant de la scène, d’autant que l’ancien Monégasque n’aura plus qu’une année de contrat avec l’OM en juin prochain. Mais Germain ne semble pas disposé à changer d’air…

« Je serai là »