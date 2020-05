Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un nouveau prétendant pour cet attaquant de Ligue 2 !

Publié le 8 mai 2020 à 22h00 par La rédaction

Alors que l’ASSE est sur la piste de l’attaquant autrichien du Clermont Foot Adrian Grbic depuis quelques mois, un nouveau prétendant serait entré dans la course pour tenter de recruter l’attaquant de Ligue 2.

Saint-Etienne va avoir de la concurrence dans ce dossier. Avec la fin de la saison annoncée le 30 avril dernier, le FC Lorient et le RC Lens officialisaient leur montée dans l’élite du football français pour la saison prochaine. Et une nouvelle fois, le Clermont Foot sera déçu, eux qui ont terminé à 3 points du RC Lens. Et le club auvergnat pourrait bien voir partir son meilleur buteur, Adrian Grbic. Auteur de 17 buts en 26 apparitions de Ligue 2 cette saison, l’attaquant autrichien pourrait bien plier bagage, et si Saint-Etienne est intéressé, un club de Premier League a fait son entrée dans la liste des prétendants…

Brighton entre dans la course pour Grbic