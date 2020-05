Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga prévient Zidane !

Publié le 9 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Grand objectif du Real Madrid, Eduardo Camavinga est sorti du silence sur son avenir et assure qu'il ne prête pas trop attention aux rumeurs sur son futur. Et il n'écarte pas la possibilité de rester à Rennes.

« Il est suffisamment intelligent pour savoir qu’une carrière se construit sur du moyen et du long terme. À cet âge-là, il faut du temps de jeu, enchaîner les matches. Nous, on peut lui assurer ça la saison prochaine ». Ces dernières heures, Julien Stéphan avançait des arguments afin de convaincre Eduardo Camavinga de rester au Stade Rennais malgré les sollicitations du Real Madrid. Très discret sur sa situation, le jeune milieu de terrain du club breton est sorti du silence et assure qu'il n'écarte aucune possibilité.

Camavinga sort du silence