Mercato - OM : La porte est ouverte pour Mbaye Niang !

Publié le 9 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le collimateur de l’OM, Mbaye Niang pourrait être amené à quitter le Stade Rennais l’été prochain comme l’a laissé entendre Julien Stéphan.

Ces dernières semaines, un intérêt de l’OM a été révélé pour Mbaye Niang, l’attaquant sénégalais du Stade Rennais. Alors que Dimitri Payet et Florian Thauvin pourraient être vendus par le club phocéen en fin de saison, Andoni Zubizarreta voudrait anticiper ces possibles départs et apprécierait beaucoup le profil de Niang. Interrogé par Le Figaro, l’entraîneur rennais Julien Stéphan a d’ailleurs confié que l’international sénégalais pourrait changer d’air l’été prochain.

« On est sûr de rien »