Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point de Stéphan pour M’Baye Niang !

Publié le 8 mai 2020 à 1h15 par La rédaction

Pisté par l’OM dans le but de renforcer l’effectif d’André Villas-Boas en vue de la qualification en Ligue des Champions, M'Baye Niang pourrait quitter le Stade Rennais. Et ce n’est pas Julien Stéphan qui a dissipé les doutes.

« Niang à l'OM, il y a des discussions intenses, maintenant, moi je le dis objectivement, ça fait deux-trois mois qu'ils sont à fond sur lui, c'est-à-dire contact permanent avec son entourage et demande de temporiser et de ne pas s'enflammer face à d'autres potentielles offres, c'est-à-dire en gros "on te veut absolument, on veut que tu rejoignes l'OM et ne te précipite pas" » expliquait le journaliste pour L’Equipe Bilel Ghazi dans un Live Instagram . L’entraineur de l’attaquant du Stade Rennais est revenu sur ses informations qui envoient M'Baye Niang à l’OM.

« Il y a des offres »