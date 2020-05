Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet improbable appel du pied lancé à Zubizarreta !

Publié le 8 mai 2020 à 19h45 par La rédaction

Le défenseur belge du Racing Club de Genk Sébastien Dewaest (28 ans) est un fan inconditionnel de l’OM. Le joueur formé au LOSC a eu l’occasion de le rappeler lors d’un live Instagram…

Si l’OM cherche un défenseur, ils savent désormais vers qui se tourner. Alors que le club va devoir composer avec des finances dans le rouge pour le prochain mercato, les Phocéens pourraient être contraints de beaucoup vendre dès l’ouverture de la prochaine fenêtre des transferts. Si Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara sont annoncés sur le départ, l’OM pourrait bien se tourner vers Diogo Leite pour se renforcer en défense. Mais Sébastien Dewaest a aussi clamé haut et fort son amour pour l’OM…

«Je suis fan de ce club depuis que je suis tout petit»