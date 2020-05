Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce crack brésilien qui recale ouvertement Abidal !

Publié le 8 mai 2020 à 21h00 par A.D.

Pour renforcer la défense de Quique Setién, Eric Abidal aurait examiné l'idée de recruter Luiz Felipe. Le pensionnaire de la Lazio a fermé la porte à un départ au FC Barcelone.

Eric Abidal serait contraint d'aller voir ailleurs. Pour apporter du sang neuf à la défense de Quique Setién, le secrétaire technique du FC Barcelone aurait coché le nom de Luiz Felipe. Lors d'un entretien accordé à UOL Esporte , le pensionnaire de la Lazio s'est prononcé sur l'intérêt du Barça. Et comme il l'a clairement expliqué, Luiz Felipe ne compte pas quitter les Biancocelesti pour rejoindre le club blaugraana .

«Ceux qui me connaissent savent que je ne partirai pas»