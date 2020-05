Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un chèque de 35M€ pourrait prochainement arriver !

Publié le 8 mai 2020 à 18h45 par La rédaction

Alors que Boubacar Kamara figure sur la short-list des pistes défensives de Pep Guardiola pour le prochain mercato, Manchester City pourrait passer à l’action sur ce dossier.

C’est une des valeurs sûres de l’effectif de l’OM. A seulement 20 ans, Boubacar Kamara s’est imposé comme un titulaire incontestable à Marseille. Les prestations du jeune défenseur marseillais ne sont pas passées inaperçues et plairaient beaucoup à un certain Pep Guardiola. Si dans un premier temps Manchester City a plus sondé des joueurs comme Kalidou Koulibaly ou Dayot Upamecano, le club Citizen aurait été refroidi par les prix jugés trop élevés pour ces deux joueurs et pourrait donc se rabattre sur Boubacar Kamara.

Une offre de 35M€ en préparation pour Kamara ?