Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie forte sur le retour de Neymar au Barça !

Publié le 8 mai 2020 à 18h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Neymar serait passé tout près de faire son retour au FC Barcelone. Alors qu'un rapatriement au Barça serait toujours d'actualité, Robert Moreno, le coach de l'AS Monaco, a pris positon sur ce dossier.

Robert Moreno voudrait voir Neymar faire son retour au FC Barcelone. Lors du dernier mercato estival, la star brésilienne voulait absolument quitter le PSG et retrouver le Barça. Malgré tous ses efforts, et ceux consentis par le club catalan, Neymar n'a pas fait ses valises l'été dernier. Toutefois, un rapatriement vers le FC Barcelone serait toujours d'actualité pour cet été. Lors d'un entretien accordé à RAC1 , Robert Moreno, actuel technicien de l'AS Monaco, s'est montré favorable à un transfert de Neymar vers l'écurie blaugrana.

«Je rapatrierais Neymar au FC Barcelone»