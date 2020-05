Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message de Kamara qui ne va pas plaire à McCourt...

Publié le 5 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Malgré la qualification pour la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille va toutefois devoir vendre afin de renflouer ses caisses. Et dans cette optique, Boubacar Kamara semble être le joueur qui possède la principale valeur marchande. Mais il ne semble pas vouloir partir...

Cet été, l'objectif prioritaire de l'Olympique de Marseille sera toujours de vendre massivement des joueurs. La qualification pour la Ligue des Champions est une bouffée d'oxygène pour les comptes du club phocéen, mais cela ne sera pas suffisant. Dans cette optique, les Olympiens qui possèdent une grosse valeur marchande seront probablement cédés à l'image de Boubacar Kamara. Reconverti au milieu de terrain par André Villas-Boas, le joueur formé à l'OM propose une polyvalence qui semble plaire en Premier League où son nom circule du côté de Manchester City, Arsenal ou encore Manchester United. Selon la presse anglaise, les Citizens seraient même disposés à lâcher 32M€ pour s'offrir Boubacar Kamara.

Kamara laisse entendre qu'il va rester