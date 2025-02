Mercato : L’OM va boucler un transfert à 20M€ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l'actualité marseillaise est occupée par le dérapage de Pablo Longoria avec l'arbitrage français, la presse belge préfère se concentrer sur le prochain mercato estival. Car en coulisses, la direction de l'OM travaille déjà sur la saison prochaine. Et selon l'entourage d'un joueur, le club phocéen travaillerait sur un deal avec Anderlecht.

A l’OM, l’heure est aux pardons, à la justice après les graves accusations de Pablo Longoria contre l’arbitrage français. Ce mercredi, le dirigeant marseillais devrait se présenter devant la commission de discipline de la LFP et connaître sa sanction. Il risque une suspension de douze matchs. Cette actualité a mis au second plan les rumeurs traditionnelles sur le prochain mercato estival.

L'OM se penche sur un joueur belge

Mais en Belgique, on parle plus du recrutement marseillais que du coup de gueule de Longoria. Selon les informations de La Dernière Heure, l’OM aurait ciblé un joueur d’Anderlecht : Mario Stroeykens. Âgé de 20 ans, ce milieu de terrain est à la croisée des chemins. Lié à son équipe jusqu’en 2026, le joueur va devoir trancher entre un départ vers l’OM et une prolongation de contrat à Bruxelles.

Discussions confirmées avec l'OM

Il est encore trop tôt pour savoir avec précision l’issue de ce dossier. Mais contacté, l’entourage de Mario Stroeykens confirme des discussions avec l’OM en vue d’un transfert cet été. Une piste à surveiller.