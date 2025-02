PSG/OM : Un Marseillais «soumis» au Qatar, la grosse accusation !

Arnaud De Kanel

La semaine dernière, France 2 a lâché une bombe en publiant un extrait de la réunion des présidents de Ligue 1 pour discuter des droits TV. Certains ont alors reproché à Pablo Longoria de ne pas s'opposer à Nasser Al-Khelaïfi, pourtant président du club adverse, le PSG. Eric Di Meco parle même de «soumission».

Pablo Longoria est dans la tourmente. Le président de l'OM fait couler beaucoup d'encre depuis qu'il a craqué au sujet de l'arbitrage. Certains observateurs se sont indignés, reprochant au dirigeant olympien de ne pas être aussi véhément quand il s'agit de contredire un certain Nasser Al-Khelaïfi. « Ils ne disent rien sur la crise du football français et ils ne s’excitent que sur les arbitres. Ça, pour les arbitres, ils sont là pour s’exciter, les Marseillais, mais sur le foot français, qui les a traités comme des paillassons – parce que s’il y a bien un club qui a une notoriété égale au PSG et qui pouvait réclamer autant d’argent, c’est bien eux –, ils n’ont rien dit », a notamment déclaré Daniel Riolo. Eric Di Meco partage cet avis, estimant que Pablo Longoria était soumis au président du PSG.

«Soumis au président Nasser Al-Khelaïfi»

« Il y a également tout ce qu’il se passe dans le monde du football aujourd’hui. Moi, je ne suis pas étonné de voir ce qu’il s’est passé. Il a complètement pété les plombs. Mais l'épisode qu’il y a eu la semaine dernière avec les écoutes qui sortent sur ces fameuses réunions… Elles ne sont pas très glorieuses pour le président Longoria, qui est soumis au président Nasser Al-Khelaïfi avec le président Caillot ou d’autres », a déclaré le champion d'Europe 93 dans le Super Moscato Show. Ce qui pourrait expliquer ce craquage...

«Les présidents pètent tous les plombs à un moment donné»

« A un moment donné, la cocotte-minute saute. Ses mots ont dépassé sa pensée. Il va être lourdement sanctionné. Mais les présidents pètent tous les plombs à un moment donné dans la saison. Tous », a ajouté Eric Di Meco.