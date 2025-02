OM : Longoria a touché le fond, un problème de santé révélé ?

Thomas Bourseau

La Ligue 1, l’élite du football français, est tout simplement un championnat corrompu d’après Pablo Longoria. Le président de l’OM a crié à la corruption samedi dernier pendant la défaite du club phocéen à Auxerre (3-0). Des images qui ont mis le feu à la toile, mais qui sont un motif d’inquiétude du point de vue du journaliste Geoffroy Garétier.

« C'est un championnat de mer**. Trop corrompu, c'est bien la corruption ». Samedi soir, moment de cuisante défaite de l’OM sur la pelouse de l’AJ Auxerre (3-0), Pablo Longoria craquait dans les couloirs de l’Abbé Deschamps en adressant entre autres le message suivant à la caméra de surveillance du stade : « Non, regarde-moi : corruption ! ». Des propos qu’il a avoué regretter lundi auprès de l’AFP.

«Je me demande si ce monsieur est en bonne santé»

Néanmoins, le mal est fait. Et ses déclarations n’ont pas manqué de faire réagir certains acteurs et observateurs du football français. Le président de l’OM âgé de 38 ans inquiète Geoffroy Garétier qui ne s’en est pas caché sur les antennes de Canal+ ces dernières heures. « Je me demande si ce monsieur est en bonne santé. Il est épuisé. Il a un visage ultra creusé. Des cernes ».

«Il se met lui même en danger et que son hygiène de vie n’est pas la bonne»

Le journaliste de Canal+ est même allé plus loin en émettant quelques interrogations au sujet de l'hygiène de vie de Pablo Longoria… « Je pense qu’il devrait se reposer. Je pense qu’il se met lui même en danger et que son hygiène de vie n’est pas la bonne ».