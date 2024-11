L'OM a réussi un «miracle» sur le mercato

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, l'OM a recruté énormément de joueurs pour se renforcer, et son mercato s'est conclu par la venue d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain n'avait plus de club après son départ de la Juventus, et il a décidé de se relancer en Ligue 1 chez le rival de son club de formation, le PSG. Mais ce renfort n'était pas du tout prévu initialement, au vu des exigences du joueur.

En réussissant un mercato de folie, l'OM a parfaitement réussi à se relancer pour devenir à nouveau un candidat sérieux au podium de Ligue 1. L'effectif de Roberto De Zerbi a réalisé de belles choses jusqu'à présent, et le club pourra peut-être profiter d'un retour à 100% d'Adrien Rabiot, double buteur avec l'Equipe de France dimanche dernier face à l'Italie. Il faut bien dire que le club a validé un gros coup avec la signature du milieu de terrain, que l'on n'attendait pas du tout à Marseille.

OM : C’est la crise, le vestiaire a trouvé le problème https://t.co/q2aOs53jwv pic.twitter.com/b798N0WDuq — le10sport (@le10sport) November 16, 2024

Rabiot arrivé par miracle ?

L'OM a parfaitement géré son mercato, mais on imagine que beaucoup d'argent a dû être dépensé autour de cet effectif. Cet été, Adrien Rabiot a eu du mal à trouver un nouveau club, car il ne voulait pas baisser ses exigences salariales. « Les Marseillais veulent retrouver ça, des joueurs qui arrivent un peu de partout. Il faut réussir à leur redonner cette mentalité sans en rajouter des tonnes. Pour arriver à faire revenir Rabiot, il fallait appeler l'actionnaire pour lui dire que c'était une opportunité et qu'il fallait tenter le coup. C'est déjà un miracle ce qu'ils ont réussi à faire. Sortez des jeunes » note Christophe Dugarry dans Rothen s'enflamme sur RMC.

Rabiot de retour au sommet ?

En reprenant la compétition en septembre dernier, Adrien Rabiot a connu une montée en puissance afin de retrouver son niveau de jeu. Le joueur de 29 ans a fait son retour en Equipe de France avec du succès en plus, le doublé inscrit le week-end dernier a dû lui faire du bien. L'OM peut retrouver un joueur en forme pour affronter ses derniers rendez-vous importants de l'année.