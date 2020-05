Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet indice qui confirme le départ de Puel !

Publié le 9 mai 2020 à 3h30 par A.M.

L'été de l'AS Saint-Etienne s'annonce très chaud. Les Verts doivent effectivement vendre afin de renflouer leur caisse, mais cette situation jetterait un froid sur l'avenir de Claude Puel qui pourrait se laisser tenter par un défi à l'étranger.

Et si l'été de l'ASSE tournait au cauchemar ? Après une saison très compliquée à l'issue de laquelle les Verts se sont sauvés in extremis, le mercato s'annonce crucial pour le club du Forez dont les finances ont clairement été frappées par la crise du Covid-19. Quoi qu'il en soit, comme révélé par le10sport.com, Claude Puel souhait un rajeunissement de son effectif en vue de la saison prochaine. Et c'est bien parti puisque l'ASSE a annoncé coup sur coup les prolongations de contrat de Wesley Fofana (19 ans), Charles Abi (20 ans) et Mahdi Camara (22 ans). Toutefois, des tensions en interne pourraient bien complètement changer la donne au sein du club du Forez.

Un club espagnol contacte Puel

En effet, comme révélé par le10sport.com, le scénario d'un départ de Claude Puel n'est pas du tout à exclure pour cet été, seulement quelques mois après son arrivée. Et pour cause, avec la crise du Covid-19 et les nombreux soucis à gérer en interne, Roland Romeyer est de retour aux affaires. Et son ingérence dans de nombreux dossiers des Verts a le don d'agacer Claude Puel. Mais ce n'est pas tout, puisque toujours selon nos informations, un club espagnol s'intéresse à l'ancien entraîneur du LOSC. Et si une équipe décide de se positionner, c'est qu'elle a conscience qu'au sein du clan Puel un départ n'est pas exclu. Autrement dit, un coup de tonnerre n'est pas à exclure chez les Verts.