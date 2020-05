Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho aurait une étape décisive à franchir pour Meunier !

Publié le 9 mai 2020 à 11h45 par A.D.

En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Thomas Meunier devrait rejoindre la Premier League, où José Mourinho serait prêt à lui tendre les bras. Toutefois, le coach de Tottenham n'aurait pas encore convaincu son président Daniel Levy.

José Mourinho trouvera-t-il les mots pour convaincre Daniel Levy de se jeter sur Thomas Meunier ? En fin de contrat à l'issue du mois de juin, le latéral belge serait de plus en plus proche de quitter le PSG. Conformément à ce que Le 10 Sport vous annonçait déjà le 16 mars dernier, les chances de voir Thomas Meunier prolonger avec le club de la capitale sont très faibles. Une situation qui devrait pousser le numéro 12 du PSG vers la Premier League.

Un obstacle nommé Daniel Levy pour José Mourinho ?