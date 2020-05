Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bakayoko attendrait un signe de Leonardo !

Publié le 9 mai 2020 à 8h45 par B.C. mis à jour le 9 mai 2020 à 8h50

Dans le viseur de Leonardo pour renforcer l'entrejeu du PSG, Tiémoué Bakayoko verrait d'un bon œil son arrivée dans la capitale.

Leandro Paredes et Ander Herrera ne faisant toujours pas l'unanimité au PSG, Leonardo s'activerait pour dénicher un nouveau milieu de terrain en vue du prochain mercato qui s'annonce très particulier. Comme vous l'a expliqué le 10 Sport en exclusivité dès le 16 avril, le directeur sportif parisien pense notamment à Tiémoué Bakayoko pour renforcer l'entrejeu. Un joueur qu'il connaît très bien puisque c'est lui qui l'avait fait venir au Milan AC en 2018. Leonardo pourrait donc de nouveau avoir un rôle majeur sur la carrière de Tiémoué Bakayoko, et l'international français n'attendrait visiblement que cela.

Bakayoko rêverait du PSG