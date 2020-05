Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kalidou Koulibaly en plein doute pour son avenir ?

Publié le 9 mai 2020 à 16h15 par A.D.

Kalidou Koulibaly est dans le viseur du PSG et de Liverpool, entre autres. Alors qu'il serait prêt à quitter le Napoli, le défenseur sénégalais serait actuellement en attente d'en savoir plus sur son avenir.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Kalidou Koulibaly serait de plus en plus incertain. Alors que le contrat de Thiago Silva arrivera à terme à l'issue du mois de juin, le PSG aurait coché le nom du défenseur du Napoli pour le remplacer. Toutefois, Leonardo serait loin d'être seul sur ce dossier. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif parisien est en concurrence avec Manchester United, City, Newcastle et Liverpool, qui est actuellement en pole positon, pour Kalidou Koulibaly. De son côté, l'international sénégalais serait encore dans le flou quant à son avenir.

Kalidou Koulibaly en attente pour sceller son avenir ?