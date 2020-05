Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Unai Emery prépare... l'après-Tuchel !

Publié le 9 mai 2020 à 15h45 par J.-G.D.

Au fait de l’actualité sur le PSG, lui qui a passé deux saisons en tant qu’entraîneur du club parisien, Unai Emery a un profil en tête pour le successeur de Thomas Tuchel.

Promis au départ il y a encore quelques mois, Thomas Tuchel devrait, selon toute vraisemblance, conserver son poste. C’est ce que vous explique Le 10 Sport en exclusivité depuis le 5 mai. La crise du coronavirus et l’arrêt de la saison en Ligue 1 ont changé la donne concernant l’avenir du technicien allemand. Il ne serait plus question de l’arrivée d’un nouvel entraîneur au PSG, malgré les pistes étudiées par Leonardo (Massimiliano Allegri, Jürgen Klopp, Simone Inzaghi). Lors d’un entretien à AS , Unai Emery, prédécesseur de Tuchel au PSG, a les idées claires sur sa succession.

« J'aimerais voir un entraîneur espagnol aller au PSG et réussir »