Mercato - PSG : Ça se confirme un peu plus pour Thiago Silva !

Publié le 9 mai 2020 à 14h45 par B.C.

Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport, le PSG s'est rapproché de Thiago Silva afin d'évoquer la prolongation de l'international brésilien.

Alors que son départ semblait acté, Thiago Silva pourrait finalement obtenir gain de cause en raison de l'épidémie de coronavirus. L'international brésilien, qui a toujours clamé son envie de prolonger au PSG, a été approché par Leonardo il y a quelques semaines pour évoquer sa situation. D'après les informations divulguées par le 10 Sport le 15 avril dernier, le club de la capitale propose une année de contrat supplémentaire au capitaine parisien, tandis que ce dernier souhaite avoir deux saisons de plus. Un changement de stratégie qui s'explique par les économies à réaliser en raison des grosses pertes liées à la crise sanitaire, et qui se confirme un peu plus.

Le PSG négocie bien avec Thiago Silva