Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça met les choses au clair pour le recrutement !

Publié le 9 mai 2020 à 13h00 par B.C.

Ces derniers jours, la presse espagnole assurait que le FC Barcelone ne pourrait pas agir librement au cours du mercato estival en raison des aides de l'État que le club avait reçu. Cependant, on se veut rassurant en interne.

Alors que le FC Barcelone comptait se montrer très actif cet été, la crise du coronavirus oblige le club catalan à revoir ses plans. Ainsi, les Blaugrana auraient mis de côté le dossier Neymar, trop compliqué, afin de se concentrer sur Lautaro Martinez, mais là aussi, le Barça devra se montrer ingénieux s'il souhaite parvenir à ses fins. Alors que l'Inter Milan ne souhaite pas brader son attaquant, les Catalans tentent de trouver un moyen de convaincre les Nerazzurri sans pour autant activer la clause libératoire de Lautaro Martinez, fixée à 111M€. En effet, le Barça se sait surveillé puisque le club culé a eu recours au dispositif ERTE, permettant la prise en charge du chômage partiel par l'État espagnol. Les Ministères du Travail et des Finances inspecteront de près ses dépense, notamment en matière de transfert, et un gros investissement sur un joueur pourrait être mal perçu. Néanmoins, on assure en interne que le FC Barcelone pourra tout de même agir librement...

Le FC Barcelone pourrait recruter Lautaro Martinez, même avec l'ERTE