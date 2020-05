Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message clair de ce crack italien sur son avenir !

Publié le 9 mai 2020 à 23h15 par La rédaction

Alors que Leonardo cible toujours le jeune ailier de la Fiorentina Federico Chiesa pour renforcer son équipe la saison prochaine, l’attaquant de la Viola a affiché une tendance claire concernant son avenir.

Federico Chiesa ne veut pas entendre parler mercato. Actuellement classé à la 13e place de Serie A, la Fiorentina n’est pas encore mathématiquement sauvée de la relégation, et dispute une saison au bilan provisoire plus que mitigé, surtout quand on regarde leur effectif. Leonardo, directeur sportif du PSG, apprécie beaucoup le profil de Federico Chiesa, et il pourrait tenter de faire signer l’international italien lors du prochain mercato. Pourtant, ce dernier souhaite d’abord se concentrer sur la Fiorentina…

« Il n’y a pas de négociations en cours »