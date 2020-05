Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une nouvelle carte à jouer pour Icardi !

Publié le 9 mai 2020 à 19h45 par A.C.

Leonardo aurait récemment proposé Julian Draxler à l’Inter, pour faire baisser le montant de l’option d’achat de Mauro Icardi. Les Nerazzurri seraient pourtant intéressés par un autre parisien...

Le prochain attaquant de pointe du Paris Saint-Germain devrait être Mauro Icardi. Le Parisien a en effet récemment annoncé que Leonardo souhaite lever l’option d’achat présente dans le contrat du joueur prêté par l’Inter. Pourtant, pas question de payer l’intégralité des 70M€, comme convenu avec le club lombard l’été dernier. Ainsi, le PSG aurait notamment proposé Julian Draxler en échange, afin de faire baisser le prix d’Icardi. L’Allemand n’aurait toutefois aucune intention de quitter Paris et l’Inter ne semble pas du tout apprécier son profil.

Paredes plutôt que Draxler pour l’Inter