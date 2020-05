Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Cavani... Leonardo a définitivement tranché pour Lautaro Martinez

Publié le 9 mai 2020 à 14h30 par Bernard Colas mis à jour le 9 mai 2020 à 14h37

Alors que l'avenir de Mauro Icardi et Edinson Cavani est incertain, le PSG surveillerait la situation de Lautaro Martinez, priorité du FC Barcelone pour la succession de Luis Suarez. Un dossier qui semble toutefois impossible à boucler en pleine crise du coronavirus.

Le coronavirus bouscule très clairement les plans de Leonardo concernant le prochain mercato estival. Le directeur sportif du PSG souhaitait en effet se séparer de plusieurs cadres du projet QSI afin de rajeunir et renforcer l'effectif de Thomas Tuchel. Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier ou encore Layvin Kurzawa devaient ainsi partir à l'issue de leur contrat qui prendra fin prochainement, tandis que d'autres joueurs auraient pu être poussés vers la sortie, à l'instar de Julian Draxler. Mais avec cette crise sanitaire, et ses répercussions sur les finances des clubs, il sera difficile de réaliser des transferts satisfaisants, sur les plans des achats mais aussi des ventes, incitant alors Leonardo à revoir sa stratégie. Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport , le PSG envisage désormais de prolonger Thiago Silva afin d'éviter l'achat d'un nouveau défenseur. Et en attaque aussi, il devrait y avoir du changement.

Lautaro Martinez, la recrue impossible

Annoncé comme la priorité du FC Barcelone, Lautaro Martinez semblait également dans le viseur du PSG selon plusieurs médias étrangers. L'attaquant de l'Inter Milan est l'une des grandes révélations de la saison (16 matches, 4 passes décisives en 31 matches) du haut de ses 22 ans, incitant plus d'un club à se positionner sur lui, malgré sa clause libératoire élevée (111M€). ESPN annonçait cette semaine qu'en plus du PSG et du Barça, Manchester United et le Real Madrid restaient à l'affût d'une opportunité. De quoi faire naître quelques craintes au sein du club culé, mais celles-ci auraient rapidement disparues. Mundo Deportivo explique en effet que les dirigeants du FC Barcelone seraient désormais convaincus que Lautaro Martinez souhaite rejoindre Lionel Messi en Catalogne. Et un nouvel élément a de quoi rassurer les Blaugrana aujourd'hui.

Mauro Icardi, la priorité

Dans ses colonnes du jour, L'Équipe explique que Leonardo souhaite à tout prix lever l'option d'achat de Mauro Icardi, mais à un prix inférieur aux 70M€ négociés l'été dernier avec l'Inter Milan à cause de l'épidémie de coronavirus et de son impact sur les finances des clubs. Si les Nerazzurri cherchent aussi à renflouer leurs caisses, ces derniers ne seraient pas forcément opposés à l'idée de négocier l'indemnité de transfert de l'attaquant argentin, surtout si un joueur du PSG faisait partie du deal. Comme en défense, Leonardo souhaite donc s'économiser le paiement d'un nouvel attaquant cet été, enlevant une épine du pied au FC Barcelone pour Lautaro Martinez.

Edinson Cavani, le mystère