Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Unai Emery envoie Mbappé au Real Madrid !

Publié le 8 mai 2020 à 20h45 par J.-G.D.

Ancien entraîneur du PSG, et désormais libre de tout contrat, Unai Emery estime que Kylian Mbappé pourrait marquer une page de l’histoire du Real Madrid.

Jürgen Klopp a multiplié les contacts avec l’entourage de Kylian Mbappé, mais également auprès de la star du PSG. Comme vous l’explique Le 10 Sport en exclusivité, le coach de Liverpool s’est entretenu à plusieurs reprises avec l’attaquant parisien, dont le contrat expire en 2022. Mais les avances du technicien allemand resteront sans suite. En effet, Mbappé a les idées claires concernant sa future destination. Le n°7 du PSG donne sa préférence au Real Madrid, où l’attend un certain Zinedine Zidane. Interrogé par AS ce vendredi soir, Unai Emery, ex-entraîneur du club de la capitale, imagine un avenir à Madrid pour Mbappé.

« Mbappé a évidemment la capacité de marquer une époque à Madrid »