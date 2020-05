Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Le plus gros coup de l’histoire du club, c’est lui ?

Arrivé en provenance de l’Athletico Paranaense cet hiver, le jeune international brésilien Bruno Guimaraes s’est déjà imposé comme un taulier du milieu de terrain lyonnais. Pour devenir le plus gros coup de l’histoire du club ?

C’était le 13 février dernier. Bruno Guimaraes, ou Bruno G. sur son maillot (belle ironie), était présenté par le président de l’OL Jean-Michel Aulas à la presse, accompagné par Juninho. Arrivé en provenance du Brésil, et plus précisément de l’Athletico Paranaense contre 20 millions d’euros cet hiver, le capitaine de la sélection olympique du Brésil s’est retrouvé propulsé sur le devant de la scène en Ligue 1, les supporters et observateurs plaçant de grands espoirs en lui. Et il n’a évidemment pas déçu.

« Il a une grande importance dans le jeu de l’équipe »

A peine arrivé, le jeune brésilien de 22 ans a su se rendre indispensable au bon fonctionnement de la machine lyonnaise. Houssem Aouar a d’ailleurs commenté les prestations et l’apport de son nouveau coéquipier à l’équipe : « Il a une grande importance dans le jeu de l’équipe, il ne rechigne pas sur les efforts, il se montre entre les lignes, ça nous fait beaucoup de bien. Il est important pour l’équipe. C’est plaisant de jouer avec un joueur comme ça. Quand il joue en sentinelle, ça me permet de ne pas forcément revenir chercher les ballons. On a une belle complicité. Le jeu de l’équipe est fluidifié avec ce joueur » affirmait ainsi le numéro 8 de l’Olympique Lyonnais. Un joueur devenu rapidement indispensable, à l’image de sa prestation de haut vol lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions face à la Juventus, où il a réalisé une prestation XXL au milieu de terrain. Hargneux, dur sur l’homme, sa grinta font de lui un joueur très physique sur le terrain, capable de multiplier les efforts tout au long d’une rencontre. Également doté d’une très belle qualité technique, il a su apporter un peu de stabilité à un milieu de terrain lyonnais en perdition depuis le début de saison. Et redonner de l’espoir aux supporters…

« Je le vois devenir l’un des meilleurs milieux de terrain du monde »