Mercato - PSG : Le Real Madrid a planifié son offensive pour Mbappé !

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est le grand objectif du Real Madrid. Toutefois, la crise du Covid-19 réduit à néant la possibilité d'un transfert cet été. Qu'à cela ne tienne, Florentino Pérez semble déjà savoir comment il fera céder Nasser Al-Khelaïf grâce à une stratégie qu'il maîtrise à la perfection. Analyse.

Désigné meilleur buteur de Ligue 1 suite à l'arrêt de la saison en France, Kylian Mbappé attend désormais de savoir si la Ligue des Champions se poursuivra ou non. Mais cela ne change rien à la volonté du Real Madrid de le recruter. Il faut dire que le club merengue suit l'attaquant français depuis ses premiers pas en professionnel avec l'AS Monaco et avait tenté de le recruter dès l'été 2017 avant que le PSG ne se manifeste et mette la main sur le prodige tricolore grâce à un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire avoisinant les 180M€ bonus compris. Et depuis cette date, les Madrilènes n'ont jamais perdu de vu le recrutement de Kylian Mbappé. Toutefois, le Real Madrid a pris conscience que ce ne sera pas pour cet été, la crise du Covid-19 ayant rendu impossible une telle transaction. Mais afin de devancer d'éventuels concurrents, à l'image de Liverpool où Jürgen Klopp multiplie les contacts avec l'entourage de Kylian Mbappé, comme révélé par le10sport.com, Florentino Pérez compte bien recycler un plan qui a fonctionné à merveille par le passé.

Un plan bien connu du Real Madrid

En effet, ce vendredi, le quotidien espagnol ABC se penche sur la situation de Kylian Mbappé insistant sur le fait que le joueur a toujours l'intention de quitter le PSG et surtout la Ligue 1, un Championnat qui limite son expansion personnelle. Par conséquent, le Real Madrid compte le sortir de là en mettant en place une stratégie qui a porté ses fruits avec Eden Hazard récemment. Concrètement, ce plan consiste à attendre le mois de juin 2021 pour lancer les grandes manœuvres. Pourquoi une telle date ? Tout simplement parce qu'il ne restera plus qu'un an de contrat à Kylian Mbappé au PSG et le club de la capitale se retrouvera donc dans l'obligation de vendre sa star sous peine de la voir partir libre un an plus tard. Et Florentino Pérez devrait personnellement se charger des négociations en contactant en personne Nasser Al-Khelaïfi. C'est d'ailleurs ce qu'il avait fait pour convaincre Daniel Levy, président de Tottenham, de lâcher Luka Modric puis Gareth Bale. Pour le moment, aucun contact n'est donc établi entre le Real Madrid et le PSG. Florentino Pérez attend le moment parfait.

