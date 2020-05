Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane saurait à quoi s'en tenir pour Pogba !

Publié le 9 mai 2020 à 14h00 par A.D.

Le Real Madrid, le PSG et la Juventus seraient à la lutte pour le recrutement de Paul Pogba. Alors qu'une somme supérieure à 25M€ lui suffirait pour ne pas faire de pertes, la direction de Manchester United pourrait vendre sa Pioche pour moins de 70M€.

Manchester United pourrait se montrer moins gourmand que prévu pour Paul Pogba. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, La Pioche serait de plus en plus proche de quitter les Red Devils . Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid, au PSG et à la Juventus. De son côté, la direction de Manchester United pourrait accepter de faire une fleur à Zinedine Zidane, Leonardo et Maurizio Sarri, et ne pas réclamer une somme folle pour Paul Pogba.

Un transfert à moins de 70M€ pour Paul Pogba ?