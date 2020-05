Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Liverpool en pole position sur Koulibaly

Publié le 7 mai 2020 à 13h30 par Alexis Bernard

Longtemps chassé par le PSG, qui a décidé de faire machine arrière pour se tourner à nouveau vers Thiago Silva, Kalidou Koulibaly est désormais une cible chaude de Liverpool. Révélation

Capitaine de Naples et dans le Top 5 des meilleurs défenseurs axiaux du monde en ce moment, Kalidou Koulibaly est l’un dossier chaud du prochain mercato d’été. Pisté par le PSG pendant de longs mois, le Sénégalais n’est plus une priorité pour Leonardo, qui a choisi de se tourner vers une option moins onéreuse et plus « simple » à boucler : Thiago Silva. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Paris a changé sa stratégie pour se donner du temps dans la perspective d’une grosse arrivée en défense centrale. Un dossier repoussé à 2021 et Thiago Silva pour faire la jonction jusqu’à la saison prochaine. S’il accepte de rester, bien évidemment. Mais l’offre parisienne sera à coup sûr la meilleure qu’il pourra obtenir sur le marché, son salaire étant bien au-delà des finances de beaucoup de clubs (encore plus pour un joueur de 35 ans). Le PSG a donc mis de côté la piste Koulibaly, qui n’avait de toute façon pas l’intention de rejoindre le projet parisien, pas le plus séduisant à ses yeux. Le Sénégalais affiche une préférence très nette pour la Premier League. Et ça tombe plutôt bien…

Liverpool le veut