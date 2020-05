Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani reçoit un nouveau conseil pour son avenir !

Publié le 9 mai 2020 à 4h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais Gustavo Poyet, son compatriote, a une idée très claire du type de clubs dont a besoin le Matador.

Arrivé en 2013 au Paris Saint-Germain en provenance de Naples, Edinson Cavani aura été titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque parisienne pendant trois saisons. En effet, jusqu'en 2016, l’indétrônable Zlatan Ibrahimovic a poussé le Matador à s'exiler sur un côté tandis que durant l'été 2019, Mauro Icardi est venu troubler la sérénité de l'attaquant uruguayen qui doit de nouveau faire face à une énorme concurrence après trois saisons de suite durant lesquelles il était titulaire indiscutable. Et alors que son contrat au PSG arrive à échéance, Edinson Cavani se retrouve face à un choix crucial pour son avenir. Afin de le guider, le Matador a reçu un conseil de son compatriote et ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, Gustavo Poyet. Et selon ce dernier, le meilleur buteur de l'histoire du PSG doit choisir un club où il sera le numéro 9 titulaire.

Poyet lâche un conseil à Cavani